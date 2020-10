“Che botta Barbara…”. Troppe emozioni e dolore, Rita Dalla Chiesa crolla al Live della D’Urso (Di lunedì 26 ottobre 2020) Rita Dalla Chiesa si è raccontata nella puntata di Live non è la D’Urso di domenica 25 ottobre. Per la conduttrice sono stati momenti molto toccanti e commoventi. Ha ricordato il padre, il generale Carlo Alberto della Chiesa, icona della lotta alla mafia ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 nella strage di via Carini, dove perirono anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Portata al Drive In di Barbara D’Urso, qui sono scorse le immagini della sua vita, dal ricordo del padre, fino al matrimonio con Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai morto il 26 marzo del 2018 dopo il ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Momenti toccanti che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)si è raccontata nella puntata dinon è la D’Urso di domenica 25 ottobre. Per la conduttrice sono stati momenti molto toccanti e commoventi. Ha ricordato il padre, il generale Carlo Alberto, iconalotta alla mafia ucciso a Palermo il 3 settembre 1982 nella strage di via Carini, dove perirono anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Portata al Drive In di Barbara D’Urso, qui sono scorse le immaginisua vita, dal ricordo del padre, fino al matrimonio con Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai morto il 26 marzo del 2018 dopo il ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Momenti toccanti che ...

