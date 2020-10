Barbara D’Urso, crisi di ascolti: i suoi tre programmi ‘sconfitti’ dalla concorrenza. Non è il caso di “ridimensionare” la sua presenza? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mala tempora currunt. Esiste, sembra essere ormai chiaro, un caso Barbara D’Urso a Mediaset. Contenuti discutibili, scivoloni, liti, trash e polemiche accompagnano da anni le trasmissioni di Carmelita, così la chiamano i suoi fan. “Perché l’azienda di Cologno Monzese accetta tutto questo? Perché un colosso come Mediaset sporca la sua immagine con prodotti di questo tipo?”, si sono chiesti spettatori e addetti ai lavori. La risposta, quella che si ripeteva nei corridoi, era legata agli ascolti: le trasmissioni della D’Urso ottenevano risultati positivi, tali da giustificare anche contenuti di un certo tipo. Una tv commerciale, come si può immaginare, ha logiche ed esigenze differenti. C’è un problema Barbara D’Urso a Mediaset, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mala tempora currunt. Esiste, sembra essere ormai chiaro, unD’Urso a Mediaset. Contenuti discutibili, scivoloni, liti, trash e polemiche accompagnano da anni le trasmissioni di Carmelita, così la chiamano ifan. “Perché l’azienda di Cologno Monzese accetta tutto questo? Perché un colosso come Mediaset sporca la sua immagine con prodotti di questo tipo?”, si sono chiesti spettatori e addetti ai lavori. La risposta, quella che si ripeteva nei corridoi, era legata agli: le trasmissioni della D’Urso ottenevano risultati positivi, tali da giustificare anche contenuti di un certo tipo. Una tv commerciale, come si può immaginare, ha logiche ed esigenze differenti. C’è un problemaD’Urso a Mediaset, ...

Noovyis : (Barbara D’Urso, crisi di ascolti: i suoi tre programmi ‘sconfitti’ dalla concorrenza. Non è il caso di “ridimensio… - FQMagazineit : Barbara D’Urso, crisi di ascolti: i suoi tre programmi ‘sconfitti’ dalla concorrenza. Non è il caso di “ridimension… - MelaLaChemist : '#colcuore' di Barbara d'urso è il #SorridoSempreCiao di Giuseppe Sapio - soloversacexme : RT @DrApocalypse: Live - Non è la D'Urso precipita al 12.3% di share ma sui social Barbara esulta - Tv3Blog : BARBARA D’URSO: DISASTRO ASCOLTI #barbaradurso @carmelitadurso #LiveNoneLadUrso @LiveNoneladUrso #Pomeriggio5… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera