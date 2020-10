Bar, ristoranti e palestre chiuse: ma sui mezzi di trasporto si viaggia tutti ammassati. La rabbia dei pendolari (Di lunedì 26 ottobre 2020) All’indomani della conferenza stampa del Premier Conte resta incredulità e rabbia. Sono tante le categorie duramente messe alla prova (nuovamente) dalle misure varate dal Governo: oggi alle 18 bar e ristoranti dovranno abbassare le saracinesche. Le palestre, i centri sportivi, quelli sociali e ricreativi, i teatri, i cinema dovranno ri-fermarsi. E questa volta sono sempre in meno quelli convinti che andrà tutto bene. Perché bene non sembra per niente andare sui mezzi di trasporto e il sentimento predominante sembra essere la rabbia. Leggi anche: Nuovo DPCM, stavolta c’è la ribellione: si preparano le proteste dei gestori di palestre, bar e ristoranti Niente più speranza e ottimismo, ma solo tanta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) All’indomani della conferenza stampa del Premier Conte resta incredulità e. Sono tante le categorie duramente messe alla prova (nuovamente) dalle misure varate dal Governo: oggi alle 18 bar edovranno abbassare le saracinesche. Le, i centri sportivi, quelli sociali e ricreativi, i teatri, i cinema dovranno ri-fermarsi. E questa volta sono sempre in meno quelli convinti che andrà tutto bene. Perché bene non sembra per niente andare suidie il sentimento predominante sembra essere la. Leggi anche: Nuovo DPCM, stavolta c’è la ribellione: si preparano le proteste dei gestori di, bar eNiente più speranza e ottimismo, ma solo tanta ...

matteosalvinimi : Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramen… - BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - chetempochefa : 'Siamo sicuri che il problemi siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? È giusto autorizzare le… - il_brigante07 : @MraCnz @marinellafly12 Quindi i contagi arrivano solo dai ristoranti e bar ?..ci vado spesso nei ristoranti..nel b… - JPCK72 : RT @a_meluzzi: Franco Bechis contro Conte: 'Devi darci i numeri sui contagi di bar e ristoranti'. Il Dpcm ' a casaccio': è un sopruso? – Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti Stretta su bar, ristoranti, palestre: è quasi lockdown. L'allarme di Anci:... Quotidiano di Puglia Terni, gente in piazza contro il Dpcm di Conte

Tra loro titolari e lavoratori di palestre e scuole di danza, per i quali il decreto prevede la chiusura totale, e di bar e ristoranti, che dovranno invece abbassare le saracinesche alle 18. I ...

Nuovo lockdown, molti pesi e molte misure

Surreale la decisione di chiudere i bar ed i ristoranti alle ore 18, il che significa sancire il loro fallimento, dato che parte significativa di queste attività commerciali registra l’incasso ...

Tra loro titolari e lavoratori di palestre e scuole di danza, per i quali il decreto prevede la chiusura totale, e di bar e ristoranti, che dovranno invece abbassare le saracinesche alle 18. I ...Surreale la decisione di chiudere i bar ed i ristoranti alle ore 18, il che significa sancire il loro fallimento, dato che parte significativa di queste attività commerciali registra l’incasso ...