Ballando con le Stelle: nuova lite Mariotto-Gilles Rocca a Storie Italiane (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo round tra lo stilista venezuelano e l'attore e regista nel salotto di Eleonora Daniele. Il giurato ha accusato il concorrente di essere poco disciplinato in sala prove. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo round tra lo stilista venezuelano e l'attore e regista nel salotto di Eleonora Daniele. Il giurato ha accusato il concorrente di essere poco disciplinato in sala prove. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Guillermo Mariotto ancora una volta si trova nel mirino della polemica per via di quello che si è verificato durante la messa in onda di Ballando con le Stelle e che, inevitabilmente, è diventato ...

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, ci sono state nuovamente scintille, questa volta un po’ più accese, tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca. Il bell’attore romano, che è stato spesso ...

