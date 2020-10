Atalanta | Hateboer | «Ajax? Partita speciale Temo un giocatore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Hans, esterno dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Hans, esterno dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’. SAMPDORIA – «Gli esterni sono importanti, ma Mojica e Depaoli non hanno fatto male. Con il nostro ingresso non è andata meglio. Non è che hanno giocato male, ma è sempre più difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. L’non si chiude così in difesa».– «Già lo scorso anno volevo affrontarli, per me è una. ...