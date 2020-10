Ama: nessun focolaio, servizio regolare e rafforzate misure presidio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Non ci sono focolai per Covid 19 tra i lavoratori AMA. I servizi di igiene urbana sono assicurati e vengono svolti regolarmente sulla base dei turni programmati. Ad oggi, su 7.276 dipendenti, i lavoratori che risultano positivi al virus in tutto sono 60, la gran parte dei quali asintomatici, con un’incidenza solo dello 0,82% sul totale.” “La comunita’ di lavoratori del servizio pubblico essenziale di igiene urbana fa parte della societa’ piu’ ampia di cittadini e pertanto non puo’ non essere toccata dal contagio. All’interno dell’azienda non sono mai cessati i presidi per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso le misure di contenimento attivate dallo scorso 8 marzo che, gia’ da inizio settembre, sono state ulteriormente ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Non ci sono focolai per Covid 19 tra i lavoratori AMA. I servizi di igiene urbana sono assicurati e vengono svolti regolarmente sulla base dei turni programmati. Ad oggi, su 7.276 dipendenti, i lavoratori che risultano positivi al virus in tutto sono 60, la gran parte dei quali asintomatici, con un’incidenza solo dello 0,82% sul totale.” “La comunita’ di lavoratori delpubblico essenziale di igiene urbana fa parte della societa’ piu’ ampia di cittadini e pertanto non puo’ non essere toccata dal contagio. All’interno dell’azienda non sono mai cessati i presidi per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso ledi contenimento attivate dallo scorso 8 marzo che, gia’ da inizio settembre, sono state ulteriormente ...

