A più di 30 anni dalla caduta di Pinochet il Cile volta definitivamente pagina (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nonostante i colpi di una crisi sanitaria, che nel Paese ha provocato già 500.000 contagi e oltre 13mila morti, i Cileni hanno scelto di voltare pagina e abbattere ieri, con un voto quasi plebiscitario, l'ultima eredità della dittatura di Augusto Pinochet. Oltre il 78% della popolazione (con un'affluenza superiore al 50%) ha infatti deciso di votare per una nuova Costituzione in sostituzione di quella ereditata dalla dittatura. Ma non solo. La nuova Assemblea Costituente sarà composta da 155 membri, eletti il prossimo mese di aprile, con una ripartizione equa tra donne e uomini. Un'apertura netta al mondo femminile quindi, mentre è stata bocciata la proposta di eleggere una Convenzione formata per metà di parlamentari e per l'altra di ...

