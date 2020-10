Siviglia- Rennes: formazioni e in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Siviglia- Rennes, match valido per la seconda giornata del gruppo E di Champions League, si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 21 allo stadio Sanchez Pizjuan Quali saranno i possibili schieramenti di Siviglia- Rennes? Gli spagnoli del tecnico Lopetegui si schiereranno con il 4-3-3: Bounou in porta, Navas, Gomez, Acuna e Carlos in difesa. A centrocampo, Rakitic, Fernando e Kutely. In attacco, Suso, De Jong e Ocampos. I francesi del tecnico Julien opporranno il 4-3-3: Gomis tra i pali, Traore’, Da Silva, Aguerd e Dalbert in difesa. A centrocampo, Bourigeaud, Zonzi e Camavinga. In avanti, Del Castillo, Guirassy e Terrier. Le probabili formazioni Siviglia (4-3-3): Bounou, Navas, Gomez, Acuna, Carlos, Rakitic, Fernando, Kutely, Suso, De Jong, Ocampos. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020), match valido per la seconda giornata del gruppo E di Champions League, si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 21 allo stadio Sanchez Pizjuan Quali saranno i possibili schieramenti di? Gli spagnoli del tecnico Lopetegui si schiereranno con il 4-3-3: Bounou in porta, Navas, Gomez, Acuna e Carlos in difesa. A centrocampo, Rakitic, Fernando e Kutely. In attacco, Suso, De Jong e Ocampos. I francesi del tecnico Julien opporranno il 4-3-3: Gomis tra i pali, Traore’, Da Silva, Aguerd e Dalbert in difesa. A centrocampo, Bourigeaud, Zonzi e Camavinga. In avanti, Del Castillo, Guirassy e Terrier. Le probabili(4-3-3): Bounou, Navas, Gomez, Acuna, Carlos, Rakitic, Fernando, Kutely, Suso, De Jong, Ocampos. ...

