Selvaggia Lucarelli | scontri di “famiglia” con la Mussolini

Leggi su solodonna

(Di domenica 25 ottobre 2020) Altra puntata di Ballando con le Stelle, altro scontro trae Alessandra. Le due, stavolta, hanno battibeccato sull’idea di famiglia e sul ruolo della donna in essa! Durante la puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle non sono mancati, ovviamente, gli attriti trae Alessandra. Le due, una giudice e una concorrente, non si sopportano e ormai è risaputo. Ma nonostanteArticolo completo:di “famiglia” con ladal blog SoloDonna