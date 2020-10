Pitch Black, Vin Diesel e un fantasy super, anche 20 anni dopo (Di domenica 25 ottobre 2020) Pitch Black Con Vin Diesel, Radha Mitchell e Cole Hauser.Regia di David Twohy. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore Ore 23.30 20Mediaset LA TRAMA. Un'astronave investita da una pioggia di meteoriti è costretta a prendere terra in un pianeta sconosciuto. E inospitale al massimo. E' sempre notte sul pianeta. E la vita dei malcapitati è messa costantemente in pericolo da terribili animali feroci uccellacci che ci mettono poco a far fuori buona parte dell'equipaggio.Tra i superstiti un'astronauta con problemi di coscienza, un poliziotto che si rivela un maniaco drogato e un delinquente condannato a morte che però si rivela inopinatamente come l'eroe della situazione. PERCHE' VEDERLO. Perché a distanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020)Con Vin, Radha Mitchell e Cole Hauser.Regia di David Twohy. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore Ore 23.30 20Mediaset LA TRAMA. Un'astronave investita da una pioggia di meteoriti è costretta a prendere terra in un pianeta sconosciuto. E inospitale al massimo. E' sempre notte sul pianeta. E la vita dei malcapitati è messa costantemente in pericolo da terribili animali feroci uccellacci che ci mettono poco a far fuori buona parte dell'equipaggio.Tra istiti un'astronauta con problemi di coscienza, un poliziotto che si rivela un maniaco drogato e un delinquente condannato a morte che però si rivela inopinatamente come l'eroe della situazione. PERCHE' VEDERLO. Perché a distanza ...

Per la tensione, le invenzioni visive, i colpi di scena e il carisma di Vin Diesel che uscì dall'anonimato grazie a Pitch black e al personaggio di Riddick che gli rimase attaccato per altri due film ...

La passione di Vin Diesel per la recitazione è nata in maniera del tutto casuale, a seguito di un punizione voluta dal suo patrigno.

