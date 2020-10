Pirlo: "Juve, non puoi sempre prendere lo schiaffo per reagire" (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juve va sotto con Favilli, poi reagisce e assalta il Verona ma sfonda solo con Kulusevski, bravo a inventarsi il pareggio. Pirlo a fine partita riflette ai microfoni di Sky sul terzo pari in cinque ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lava sotto con Favilli, poi reagisce e assalta il Verona ma sfonda solo con Kulusevski, bravo a inventarsi il pareggio.a fine partita riflette ai microfoni di Sky sul terzo pari in cinque ...

