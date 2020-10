Nasce a Roma “PuroSole” | il primo caffè solare

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 25 ottobre 2020), da una startup innovativa "PuroSole", ilcaffè, pregiato e unico al mondo perché tostato in un impianto innovativo e brevettato in Italia, con soltanto la luce del sole. Una torrefazione naturale a cielo aperto che produce caffè biologico, eco sostenibile e pregiato senza alcuna produzione di energia elettrica o diffusione di Co2. Solo con il calore e l`energia del sole. Questa, diffusa dal sole gratuitamente, viene concentrata nel punto di tostatura da una tecnologia innovativa nata in Italia, unica al mondo e brevettata proprio per questoprogetto di caffè.L'idea è della start-up innovativa Digitarch Farm nata da tre amicini ora soci, già esperti di software e robotica che per tre ...