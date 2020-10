MIlan, Calhanoglu prova il recupero lampo: in panchina con la Roma? (Di domenica 25 ottobre 2020) Hakan Calhanoglu potrebbe andare in panchina contro la Roma. La seduta di oggi sarà decisiva. Ballottaggio Krunic-Diaz per sostituirlo Il MIlan oggi svolgerà l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera contro la Roma, una seduta che sarà decisiva per capire le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra ma secondo Tuttosport proverà sino all’ultimo a recuperare per essere almeno in panchina. Al momento per sostituirlo c’è un ballottaggio fra Brahim Diaz e Rade Krunic, entrambi a segno giovedì sera in Europa League contro il Celtic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Hakanpotrebbe andare incontro la. La seduta di oggi sarà decisiva. Ballottaggio Krunic-Diaz per sostituirlo Iloggi svolgerà l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera contro la, una seduta che sarà decisiva per capire le condizioni di Hakan. Il turco si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra ma secondo Tuttosport proverà sino all’ultimo a recuperare per essere almeno in. Al momento per sostituirlo c’è un ballottaggio fra Brahim Diaz e Rade Krunic, entrambi a segno giovedì sera in Europa League contro il Celtic. Leggi su Calcionews24.com

MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - DiMarzio : #Milan, i tempi di recupero di #Calhanoglu dopo l'infortunio - TuttoMercatoWeb : Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - Pall_Gonfiato : #Milan - Le ultime sulle condizioni di Hakan #Calhanoglu in vista del match con la #Roma - sportli26181512 : Milan, difficile la presenza di Calhanoglu con la Roma: Contro la Roma, Pioli dovrà quasi sicuramente fare a meno d… -

Ultime Notizie dalla rete : MIlan Calhanoglu Milan, Calhanoglu in dubbio | Video - Sportmediaset Sport Mediaset Milan-Roma, le probabili formazioni e le ultime notizie. Dove vedere la partita lunedì 26 ottobre. La carica di Ibrahimovic

La capolista Milan vuole continuare la sua corsa e domani ... Stefano Pioli manderà in campo tutti i titolari, incerta la presenza di Calhanoglu. In difesa ternerà Calabria.

Le probabili formazioni della 5ª giornata di Serie A

Cagliari Di Francesco modifica solo 1/11 della formazione che ha ottenuto la prima vittoria sul campo del Torino: l’acciaccato Godin lascia spazio a Klavan. 4-3-2-1: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan ...

La capolista Milan vuole continuare la sua corsa e domani ... Stefano Pioli manderà in campo tutti i titolari, incerta la presenza di Calhanoglu. In difesa ternerà Calabria.Cagliari Di Francesco modifica solo 1/11 della formazione che ha ottenuto la prima vittoria sul campo del Torino: l’acciaccato Godin lascia spazio a Klavan. 4-3-2-1: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan ...