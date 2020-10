Metaverso e dintorni

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ho iniziato un corso di Artificial Intelligence (AI) proposto dall’Huawei. Ho scoperto che le mie conoscenze teoriche e matematiche sull’argomento sono più che sufficienti, ma non ho pratica necessaria per programmare in Python e usare tool appositi. Devo cercare un mio adepto informatico che m’insegni queste cose se no, non prenderò mai la qualifica d’istruttore. Quando però uno tocca con mano i progressi fatti dall’AI, non può non fantasticare sul futuro prossimo venturo. Credo che non sapremo mai (o non lo sapremo per qualche migliaio di anni) se viviamo in un mondo reale e in tal caso se viviamo in un universo o in un multiverso (infiniti universi paralleli) o in un mondo simulato da qualche intelligenza superiore. Quello che mi sembra certo ed inevitabile è che stiamo finendo dritti dritti in un ...