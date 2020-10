Mara Venier lacrime a Domenica In, il ricordo fa male e per lei è impossibile trattenersi (Di domenica 25 ottobre 2020) Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime a Domenica In dopo aver ascoltato L’emozione non ha voce, dedicatagli da Francesco Gabbani. Una puntata ricca di emozioni quella di oggi a Domenica In, la nota conduttrice ha infatti vissuto un momento molto commovente. Ospite di Mara Venier è tornato l’amatissimo Francesco Gabbani che ha voluto dedicarle il brano di Celentano, L’emozione non ha voce. Mara non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ascoltato il brano: “Lui sa perché, prima gli ho raccontato qualcosa” ha ammesso la conduttrice. LEGGI ANCHE>>>Francesca Manzini la lite con Mara ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020)non è riuscita a trattenere leIn dopo aver ascoltato L’emozione non ha voce, dedicatagli da Francesco Gabbani. Una puntata ricca di emozioni quella di oggi aIn, la nota conduttrice ha infatti vissuto un momento molto commovente. Ospite diè tornato l’amatissimo Francesco Gabbani che ha voluto dedicarle il brano di Celentano, L’emozione non ha voce.non è riuscita a trattenere ledopo aver ascoltato il brano: “Lui sa perché, prima gli ho raccontato qualcosa” ha ammesso la conduttrice. LEGGI ANCHE>>>Francesca Manzini la lite con...

