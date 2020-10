LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Izagirre vince la tappa, Carapaz nuova maglia rossa! (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ULTIMA tappa DEL GIRO D’ITALIA DI oggi Le pagelle di ieri – Classifica generale 16:53 La nuova maglia rossa è dunque sulle spalle dell’ecuadoriano Richard Carapaz! 16:52 1’25” di ritardo per Daniel Martin, addirittura 1’38” per Roglic! 16:51 A 48” transitano Carthy, seguito da Soler e Carapaz. 16:50 vince Izagirre! La volata tra gli inseguitori viene vinta da Woods. 16:49 Izagirre si invola verso la vittoria. 16:47 Ultimo chilometro per Izagirre! 16:46 Carapaz e Soler hanno acquisito ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELL’ULTIMADEL GIRO D’ITALIA DILe pagelle di ieri – Classifica generale 16:53 Larossa è dunque sulle spalle dell’ecuadoriano Richard! 16:52 1’25” di ritardo per Daniel Martin, addirittura 1’38” per Roglic! 16:51 A 48” transitano Carthy, seguito da Soler e. 16:50! La volata tra gli inseguitori viene vinta da Woods. 16:49si invola verso la vittoria. 16:47 Ultimo chilometro per! 16:46e Soler hanno acquisito ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: ventitre battistrada con 4? di vantaggio sul gruppo -… - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Serie A ?? Torneremo su Inter, Lazio e Atalanta… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'maledetta domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal - #Vuelta #España… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: successo di tappa e maglia a pois per Tim Wellens! -