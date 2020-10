LIVE – Venezia-Dinamo Sassari 99-92, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Umana Reyer Venezia sfida il Banco di Sardegna Sassari nella quinta giornata della Serie A1 2020/2021. Scontro diretto di rilievo tra due delle inseguitrici principali dell’Olimpia Milano. Le due compagini attualmente vantano tre successi e si trovano a pari merito con Reggio Emilia e Brindisi. Domenica 25 ottobre alle ore 17.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Sassari 99-92 40′ – FINISCE QUI! COL GIOCO DA TRE PUNTI DI WATT! VINCE Venezia! 40′ – 2 su 2 di Bramos dalla lunetta: 97-92 con 14 secondi dalla sirena. 40′ – 2 su 2 di Burnell dalla lunetta: 95-92 con 18 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Umana Reyersfida il Banco di Sardegnanella quinta giornata dellaA1. Scontro diretto di rilievo tra due delle inseguitrici principali dell’Olimpia Milano. Le due compagini attualmente vantano tre successi e si trovano a pari merito con Reggio Emilia e Brindisi. Domenica 25 ottobre alle ore 17.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA99-92 40′ – FINISCE QUI! COL GIOCO DA TRE PUNTI DI WATT! VINCE! 40′ – 2 su 2 di Bramos dalla lunetta: 97-92 con 14 secondi dalla sirena. 40′ – 2 su 2 di Burnell dalla lunetta: 95-92 con 18 ...

comunevenezia : ?? #Eventi #Moda ?? L’assessore @SebaCostalonga alla #VeniceFashionWeek ? “Il rilancio di #Venezia passa dalla qual… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Venezia-Dinamo Sassari 50-44 Serie A basket in DIRETTA: bel primo tempo al Taliercio padroni di casa avanti - #Venezi… - zazoomblog : LIVE Venezia-Dinamo Sassari 50-44 Serie A basket in DIRETTA: bel primo tempo al Taliercio padroni di casa avanti -… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Venezia-Dinamo Sassari 31-24 Serie A basket in DIRETTA: ottimo primo quarto degli orogranata - #Venezia-Dinamo #Sassar… - zazoomblog : LIVE Venezia-Dinamo Sassari 31-24 Serie A basket in DIRETTA: ottimo primo quarto degli orogranata - #Venezia-Dinamo… -