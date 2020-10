LIVE Moto2 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | Sam Lowes senza rivali! Di Giannantonio e Bastianini chiudono il podio Caduta per Bezzecchi | difficoltà per Marini

(Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Per la terza volta consecutiva in questoil britannico salirà sul gradino più alto del. L’alfiere di Marc VDS è il nuovo leader del Mondiale! Fabio Dicompleta al secondo posto la manifestazione spagnola davanti ad Enea! 15.10 SAMDOMINA E VINCE IL GP DEL! -1 Samad un passo dalla terza affermazione consecutiva, ultimo giro! -2 La classifica aggiornata: 1 22 S.35:12.952 2 21 F. DI+6.752 3 33 E.+9.613 4 87 R. GARDNER +13.042 5 9 J. NAVARRO +14.634 6 88 J. ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #TeruelGP A 5 giri dal termine, parata trionfale per #Lowes, che ha oltre cinque secondi su… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #TeruelGP Dopo 10 giri #Lowes saldamente al comando con quasi quattro secondi su… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #TeruelGP Dopo i primi 3 giri comanda #Lowes con un secondo e mezzo su #DiGiannantonio! Poi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto2 #TeruelGP Partiti! Sono 21 i giri da percorrere! #live - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti il warm-up -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2

Nakagami scatterà dalla pole position. In pista anche Moto2 e Moto3. Il pilota giapponese in sella alla Honda ha preceduto tutti in qualifica, fermando il cronometro in 1'46 882. Alle 13 partiranno al ...Alcaniz, Spagna,, 25 ottobre 2020 - E' la domenica del Gran Premio di Teruel , undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp . Nel secondo weekend consecutivo al Motorland di Aragon per il momento il ...