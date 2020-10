LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Sam Lowes al comando! Caduta per Bezzecchi! (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Luca Marini in difficoltà! L’alfiere di casa Sky scivola in tredicesima posizione. Lowes è virtualmente il leader del Mondiale! -16 La classifica aggiornata: 1 22 S. Lowes 11:10.379 2 21 F. DI GIANNANTONIO +2.689 3 33 E. BASTIANINI +4.292 4 87 R. GARDNER +4.632 5 96 J. DIXON +5.434 6 42 M. RAMIREZ +5.745 7 88 J. MARTIN +6.412 8 37 A. FERNANDEZ +6.923 9 40 H. GARZO +6.955 10 7 L. BALDASSARRI +8.738 -17 Bastianini infila Gardner e passa terzo! Gardner si arrende al leader del Mondiale. -18 Lowes allunga, due secondi di margine per l’alfiere di casa Marc VDS! -19 MARCO BEZZECCHI CADE IN CURVA 1! L’alfiere di casa Sky scivola alla prima staccata e si ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 Luca Marini in difficoltà! L’alfiere di casa Sky scivola in tredicesima posizione.è virtualmente il leader del Mondiale! -16 La classifica aggiornata: 1 22 S.11:10.379 2 21 F. DI GIANNANTONIO +2.689 3 33 E. BASTIANINI +4.292 4 87 R. GARDNER +4.632 5 96 J. DIXON +5.434 6 42 M. RAMIREZ +5.745 7 88 J. MARTIN +6.412 8 37 A. FERNANDEZ +6.923 9 40 H. GARZO +6.955 10 7 L. BALDASSARRI +8.738 -17 Bastianini infila Gardner e passa terzo! Gardner si arrende al leader del Mondiale. -18allunga, due secondi di margine per l’alfiere di casa Marc VDS! -19 MARCO BEZZECCHI CADE IN CURVA 1! L’alfiere di casa Sky scivola alla prima staccata e si ...

