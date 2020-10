La disperazione dei ristoratori: “Ci stanno togliendo la dignità, dobbiamo venderci l’oro per i libri dei nostri figli” [VIDEO] (Di domenica 25 ottobre 2020) I ristoratori di tutta Italia sono unanimi nella reazioni al nuovo Dpcm che impone la chiusura dei locali alle 18: lasciateci lavorare o chiuderemo del tutto. La Fipe, la federazione dei pubblici esercizi, ha stimato che ai locali la serrata serale costerà 2,7 miliardi e chiede misure di ristoro economico. “Se non saranno mantenute le promesse – ha spiegato il presidente Lino Stoppani che ieri ha incontrato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quello dello Sviluppo economico Stefano Patualenni – sarà confermata la manifestazione di mercoledì in 17 piazze italiane” simboliche, da San Marco a Venezia, a piazza Duomo a Milano. Oggi il premier Giuseppe Conte ha ricevuto una delegazione degli esercenti del Movimento Imprese e Ospitalita’ che era in presidio davanti a Montecitorio. Le manifestazioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Idi tutta Italia sono unanimi nella reazioni al nuovo Dpcm che impone la chiusura dei locali alle 18: lasciateci lavorare o chiuderemo del tutto. La Fipe, la federazione dei pubblici esercizi, ha stimato che ai locali la serrata serale costerà 2,7 miliardi e chiede misure di ristoro economico. “Se non saranno mantenute le promesse – ha spiegato il presidente Lino Stoppani che ieri ha incontrato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quello dello Sviluppo economico Stefano Patualenni – sarà confermata la manifestazione di mercoledì in 17 piazze italiane” simboliche, da San Marco a Venezia, a piazza Duomo a Milano. Oggi il premier Giuseppe Conte ha ricevuto una delegazione degli esercenti del Movimento Imprese e Ospitalita’ che era in presidio davanti a Montecitorio. Le manifestazioni ...

Basta polemiche, adesso è il tempo della responsabilità, della serietà e della collaborazione

Perciò chi manifesta autentico, e non strumentale, malessere e talvolta disperazione merita tutta la comprensione, il sostegno e la umana concreta solidarietà. Biasimo invece i negazionisti come i cat ...

