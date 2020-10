Inter, Conte aspetta buone notizie: chi rientra per la Champions League? (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Inter in Champions League spera di recuperare qualcuno dei giocatori attualmente indisponibili: la situazione Dopo la vittoria in campionato sul Genoa, l’Inter si butta sulla Champions League in vista della gara di martedì’ sul campo dello Shakhtar Donetsk. Una partita per cui il tecnico nerazzurro Antonio Conte spera di recuperare qualche indisponibile. Come segnala Corriere dello Sport, al momento la situazione migliore riguarda Ionut Radu e Roberto Gagliardini che in caso di tampone negativo verrebbero immediatamente riaggregati al gruppo. Più difficile il recupero di Milan Skriniar, ancora in isolamento in Slovacchia e risultato positivo nella giornata di ieri. Infine, preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez e Stefano Sensi: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) L’inspera di recuperare qualcuno dei giocatori attualmente indisponibili: la situazione Dopo la vittoria in campionato sul Genoa, l’si butta sullain vista della gara di martedì’ sul campo dello Shakhtar Donetsk. Una partita per cui il tecnico nerazzurro Antoniospera di recuperare qualche indisponibile. Come segnala Corriere dello Sport, al momento la situazione migliore riguarda Ionut Radu e Roberto Gagliardini che in caso di tampone negativo verrebbero immediatamente riaggregati al gruppo. Più difficile il recupero di Milan Skriniar, ancora in isolamento in Slovacchia e risultato positivo nella giornata di ieri. Infine, preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez e Stefano Sensi: ...

