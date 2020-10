In 24 ore De Luca è passato dal lockdown totale all’apertura dei ristoranti fino alle 23 (Di domenica 25 ottobre 2020) Che fine ha fatto il lockdown? Si registra, nella giornata di ieri, la retromarcia De Luca rispetto alle sue posizioni intransigenti manifestate nel corso di una conferenza stampa dai toni drammatici venerdì pomeriggio, 23 ottobre. Nella serata del 24 ottobre, al momento del confronto tra il governo e le regioni, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha preso atto dell’impossibilità di effettuare un lockdown locale – in assenza di misure simili dal punto di vista nazionale – e, anzi, si è schierato con tutti gli altri governatori che hanno chiesto al governo di posticipare la chiusura dei ristoranti e dei bar alle 23 (anziché alle 18 previste dalla bozza originaria del dpcm). LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 ottobre 2020) Che fine ha fatto il? Si registra, nella giornata di ieri, la retromarcia Derispettosue posizioni intransigenti manifestate nel corso di una conferenza stampa dai toni drammatici venerdì pomeriggio, 23 ottobre. Nella serata del 24 ottobre, al momento del confronto tra il governo e le regioni, il governatore della Campania Vincenzo Deha preso atto dell’impossibilità di effettuare unlocale – in assenza di misure simili dal punto di vista nazionale – e, anzi, si è schierato con tutti gli altri governatori che hanno chiesto al governo di posticipare la chiusura deie dei bar23 (anziché18 previste dalla bozza originaria del dpcm). LEGGI ANCHE > ...

