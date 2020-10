Il Sole resterà ancora in Confindustria, Bonomi: “Il giornale non è in vendita, ho fatto un esposto in Consob sulle indiscrezioni” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Il Sole 24 ore non è in vendita. Dieci giorni fa ho presentato, sulla scorta delle voci che stavano uscendo, un esposto a Consob. A dimostrazione che noi non vogliamo vendere. Poi come azionista di maggioranza mi aspetto che il cda faccia un piano anche a breve di rilancio della testata“. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha così smentito davanti alle telecamere di Mezz’ora in più le notizie sull’imminente cessione del quotidiano economico che secondo il numero uno degli industriali “è un patrimonio dell’Italia, non è un patrimonio di Confindustria”. La smentita arriva dopo settimane di un nuovo ciclo di indiscrezioni circa trattative in corso per la cessione del quotidiano che, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) “Il24 ore non è in. Dieci giorni fa ho presentato, sulla scorta delle voci che stavano uscendo, un. A dimostrazione che noi non vogliamo vendere. Poi come azionista di maggioranza mi aspetto che il cda faccia un piano anche a breve di rilancio della testata“. Il presidente di, Carlo, ha così smentito davanti alle telecamere di Mezz’ora in più le notizie sull’imminente cessione del quotidiano economico che secondo il numero uno degli industriali “è un patrimonio dell’Italia, non è un patrimonio di”. La smentita arriva dopo settimane di un nuovo ciclo di indiscrezioni circa trattative in corso per la cessione del quotidiano che, in ...

