Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo Pretelli: ”È una persona che mi piace tantissimo” (Di domenica 25 ottobre 2020) La serata di ieri sera, è stata ricca di emozioni, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ballato insieme e si sono divertiti moltissimo. Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, in un clima festivo, hanno trovato il momento di scambiarsi qualche chiacchiera in salotto. Le due concorrenti si sono confrontate su quanto accaduto venerdì sera nel corso della dodicesima puntata. Stefania ha espresso la sua opinione sull’amicizia speciale che lega Elisabetta a Pierpaolo. GF Vip 5, Elisabetta sente la pressione della diretta Elisabetta Gregoraci a Stefania Orlando ha confidato di sentire molto la pressione della diretta. La showgirl calabrese riferendosi a Pierpaolo ha detto: ”Lui è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 ottobre 2020) La serata di ieri sera, è stata ricca di emozioni, i concorrenti delVip hanno ballato insieme e si sono divertiti moltissimo.e Stefania Orlando, in un clima festivo, hanno trovato il momento di scambiarsi qualche chiacchiera in salotto. Le due concorrenti si sono confrontate su quanto accaduto venerdì sera nel corso della dodicesima puntata. Stefania ha espresso la sua opinione sull’amicizia speciale che lega. GF Vip 5,sente la pressione della direttaa Stefania Orlando ha confidato di sentire molto la pressione della diretta. La showgirl calabrese riferendosi aha detto: ”Lui è ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - _soraja_04_ : RT @Tommasino02: Tutto il percorso di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello ?? #gfvip - refrigerlight : RT @impasticcata: quest’anno il grande fratello è tommaso zorzi che gioca con la casa delle bambole e le bambole sono gli altri concorrenti - sarer27 : RT @impasticcata: quest’anno il grande fratello è tommaso zorzi che gioca con la casa delle bambole e le bambole sono gli altri concorrenti - carlaesamuel : RT @RMFbaby: Non so voi, io ero una di quelle che aveva il rigetto totale per il Grande Fratello. In questa situazione mi sta letteralmente… -