Gran premio del Portogallo | Hamilton trionfa

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ildelsi è concluso con il trionfo di Lewis. Vittoria numero 92 in carriera per l’inglese. Annientato il suo compagno di scuderia Bottas, mai realmente pericoloso perche ha condotto la gara in totale tranquillità facendo registrare giri veloce continuamente.delil migliore di sempre? Con la vittoria di oggi,ha stabilito il record di vittorie nella storia della Formula Uno. Sono 92 le vittorie dell’inglese che supera Michael Schumacher, prendendosi il primo posto di questa speciale classifica. Un weekend meraviglioso da parte diche ha messo a segno la pole position e ha ...

Lewis Hamilton ce l’ha fatta: da oggi l’inglese è da solo in vetta alla classifica per numeri di gran premi vinti in carriera. Il Gran Premio del Portogallo a Portimao ci ha riservato spettacolo fin ...MotoGP Gp Teruel Motorland Aragon Ducati Gara – Andrea Dovizioso dopo qualifiche da dimenticare (partiva dalla sesta fila, ndr) non è andato oltre il tredicesimo posto nel Gran Premio di Teruel ...