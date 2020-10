GF Vip | Oppini conosce Stefania Orlando da tempo? Il marito Simone lo sbugiarda

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 25 ottobre 2020) Francesco, nel corso della prima serata di venerdì, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, ha mandato in nomination. Poi, in giardino con Tommaso Zorzi, ha anche svelato il motivo, affermando pure dirla da molto. Sulla questione è prontamente intervenuto quel bono diGianlorenzi,di Queen Stefy.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.