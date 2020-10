Formula 1 | vittoria di Hamilton a Portimao Bottas e Verstappen sul podio 4° Leclerc

(Di domenica 25 ottobre 2020)1, GP del Portogallo. Aconquista la sua 92esimasul(PORTOGALLO) –1, il GP del Portogallo. Dopo aver eguagliato Schumacher, Lewisconquista la sua 92esimadiventando il pilota più vincente di sempre. Una gara dominata dal britannico che ha lasciato dietro il compagno di squadra Valtterie Max. Ferrari in ripresa – In leggera ripresa la Ferrari.ha chiuso in quarta posizione, confermando alcuni passi avanti rispetto al passato. A punti anche Sebastian Vettel, che è ...

