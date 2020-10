Formula 1 | GP Portimao | Hamilton vince ancora ed entra nella storia

Leggi su inews24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Si è concluso da poco il GP di1 in programma a, in Portogallo.Lewis, che supera Michael Schumacherclassifica all-time delle vittorie A, in Portogallo, si è appena concluso un GP che sicuramente ha saputo regalare grande spettacolo. Lewisufficialmentecome pilota ad aver … L'articolo proviene da Inews.it.