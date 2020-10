Edoardo Leo | per lui portarlo a termine è stato una tragedia

Leggi su youmovies

(Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articoloLeo, per luiunaLeo sta affrontando una situazione davvero difficile: questa pandemia sta mettendo a dura prova l’attore e regista.Leo, la sua è davvero una situazione difficile: ecco come la pandemia sta mettendo a dura prova il suo lavoro. L’attore si sta cimentdando nella sua seconda esperienza come regista: dopo la pellicola Che vuoi che …