Conte | ricevuta la delegazione dei ristoratori che erano scesi in piazza

Giuseppe Conte ha ricevuto nella giornata di oggi i portavoce dei ristoratori che stavano protestando davanti a Montecitorio dopo le ulteriori strette governative in tema Covid. Conte chiarisce le nuove norme Il premier si è incontrato a Palazzo Chigi con i rappresentanti del Movimento Imprese e Ospitalità, che nelle scorse ore si era riunito in piazza per protestare. Nella discussione avuta, Conte ha rassicurato i ristoratori in merito alle nuove norme chiarendone alcune e rassicurando rispetto ai ristori che sono previsti dal nuovo dpcm.In merito a questi ultimi è prevista una nuova legge questo martedì. Le proteste dei ristoratori si stanno ora espandendo in tutta Italia, da Milano a Palermo, dove si manifesta contro la chiusura ...

Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, salute e necessità e raccomandiamo di non ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare. Nel paese c'è stanchezza, rabbia, frustrazion ...

Il nuovo dpcm con le nuove misure anti-contagio entrerà in vigore domani e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne illustra il contenuto in una conferenza stampa ...

