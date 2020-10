Conte promette indennizzi per i lavoratori dello spettacolo, per la Cgil «sono solo parole» (Di domenica 25 ottobre 2020) Già martedì il decreto sarà in Gazzetta ufficiale. Per i sindacati «sono solo parole». «La situazione dei lavoratori dello spettacolo è gravissima e adesso sarà anche peggio» dice Manuela Bizi, ... Leggi su editorialedomani (Di domenica 25 ottobre 2020) Già martedì il decreto sarà in Gazzetta ufficiale. Per i sindacati «». «La situazione deiè gravissima e adesso sarà anche peggio» dice Manuela Bizi, ...

AndreaIncorona8 : 'Indennizzi per tutte le persone penalizzate' - IMoresi : RT @valy_s: #Conte promette RISTORI direttamente su conto corrente con bonifico, una tantum per stagionali, CIG ecc L’importante è crederci… - cotrozzi_lisa : RT @valy_s: #Conte promette RISTORI direttamente su conto corrente con bonifico, una tantum per stagionali, CIG ecc L’importante è crederci… - CORDESCOM : RT @valy_s: #Conte promette RISTORI direttamente su conto corrente con bonifico, una tantum per stagionali, CIG ecc L’importante è crederci… - iperwild : RT @Danilo_Sant65: #DPCM,Il bugiardo patologico di #Conte promette coperture economiche a sostegno di tutte quelle attività che si dovranno… -