Chi è Simone, il fan che ha mandato l’aereo romantico a Tommaso Zorzi (Di domenica 25 ottobre 2020) Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip 5 è entrato in fissa per Simone dopo l’aereo, il misterioso fan che, stamattina, gli ha fatto recapitare un messaggio dal cielo. Oggi pomeriggio, parlando con Guenda Goria, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, l’influencer ha svelato le proprie sensazioni, lusingato da questo gesto di affetto da parte del fan numero 1. “Sarò la nuova Pamela Prati, mi innamoro di una persona che non esiste. Simone è il mio Mark Caltagirone. Ringrazio tutto il pubblico. Mi sono sentita sposata, l’abbiamo fatto virtuale. Capisci come sono messo. Io, a questo punto, mi appello alle massime autorità… Barbara che tutto puoi, scopri chi è Simone e giuro che te ne sarò eternamente grato. E’ l’unica che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)del Grande Fratello Vip 5 è entrato in fissa perdopo l’aereo, il misterioso fan che, stamattina, gli ha fatto recapitare un messaggio dal cielo. Oggi pomeriggio, parlando con Guenda Goria, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, l’influencer ha svelato le proprie sensazioni, lusingato da questo gesto di affetto da parte del fan numero 1. “Sarò la nuova Pamela Prati, mi innamoro di una persona che non esiste.è il mio Mark Caltagirone. Ringrazio tutto il pubblico. Mi sono sentita sposata, l’abbiamo fatto virtuale. Capisci come sono messo. Io, a questo punto, mi appello alle massime autorità… Barbara che tutto puoi, scopri chi èe giuro che te ne sarò eternamente grato. E’ l’unica che ...

Chi è Simone, il fan che ha mandato l'aereo romantico a Tommaso Zorzi

I consiglieri Mercuri e Garbuglia: "Il sindaco non si è lasciato condizionare dalle critiche. E oggi i fatti gli stanno dando ragione" ...

