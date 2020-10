Anticipazioni Una Vita: buon viso a cattivo gioco (Di domenica 25 ottobre 2020) Anticipazioni Una Vita: protagonista di questo video è la famiglia Dominguez. Sembra che Cinta, Bellita e José vogliano per un po’ dimenticare tutti i loro problemi, cantando e ballando, insomma, abbandonandosi alla loro arte … e facendo buon viso a cattivo gioco! Anticipazioni Una Vita: José suona la chitarra e Bellita e Cinta capiscono che c’è qualcosa che non va Il filmato si apre con José che suona la chitarra seduto sul divano. Lo raggiungono tenendosi a braccetto Bellita e Cinta. La Del Campo rivolge alla figlia uno sguardo complice di chi ha capito la situazione. José, vedendo la moglie e la figlia sorride e far loro un complimento, ma Bellita, anche lei con il sorriso sulle labbra, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 ottobre 2020)Una: protagonista di questo video è la famiglia Dominguez. Sembra che Cinta, Bellita e José vogliano per un po’ dimenticare tutti i loro problemi, cantando e ballando, insomma, abbandonandosi alla loro arte … e facendoUna: José suona la chitarra e Bellita e Cinta capiscono che c’è qualcosa che non va Il filmato si apre con José che suona la chitarra seduto sul divano. Lo raggiungono tenendosi a braccetto Bellita e Cinta. La Del Campo rivolge alla figlia uno sguardo complice di chi ha capito la situazione. José, vedendo la moglie e la figlia sorride e far loro un complimento, ma Bellita, anche lei con il sorriso sulle labbra, ...

