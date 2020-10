Zaia | “La nuova ordinanza è pronta | si attende il vertice di governo”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lucaha esordito alla conferenza parlando dei dati preoccupanti riguardanti l’aumento di casi nel Veneto e preannunciando in parte le nuove misure e i motivi di esse. Serve un confronto tra i dati La conferenza si è aperta con l’esposizione degli ultimi dati registrati in materia Coronavirus. Negli ultimi giorni avevano infatti fatto il giro d’Italia i numeri preoccupanti rilevati in Veneto in merito ai nuovi casi di Covid: parliamo di oltre mille nuovi contagiati ogni 24 ore.Numeri che anche il governatore definisce allarmanti, esortando tuttavia a un confronto rispetto a quelli registrati lo scorso Marzo. Al picco del virus i contagi rilevati si aggiravano attorno ai 400 giornalieri, a fronte però di circa 2000 tamponi ogni 24 ore. Numero di tamponi che è enormemente salito negli ultimi mesi, arrivando a oltre ...