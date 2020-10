Un gruppo appartenente a Forza Nuova avrebbe violato il coprifuoco (Di sabato 24 ottobre 2020) Un gruppo di persone appartenenti a Forza Nuova avrebbe violato il coprifuoco a Roma contro la "dittatura sanitaria" coprifuoco a Roma, gruppo di Forza Nuova scende in strada su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Undi persone appartenenti aila Roma contro la "dittatura sanitaria"a Roma,discende in strada su Notizie.it.

La notte è passata relativamente tranquilla, a parte un gruppo di decine di persone – riconducibili a Forza Nuova – che avrebbero “sfilato” per le vie della Capitale, violando di fatto la notte di ...

Coprifuoco a Roma, gruppo di Forza Nuova scende in strada

Un gruppo di persone appartenenti a Forza Nuova avrebbe violato il coprifuoco a Roma contro la "dittatura sanitaria" La prima notte di coprifuoco a Roma è passata relativamente tranquilla a parte ...

La notte è passata relativamente tranquilla, a parte un gruppo di decine di persone – riconducibili a Forza Nuova – che avrebbero "sfilato" per le vie della Capitale, violando di fatto la notte di coprifuoco. Un gruppo di persone appartenenti a Forza Nuova avrebbe violato il coprifuoco a Roma contro la "dittatura sanitaria" La prima notte di coprifuoco a Roma è passata relativamente tranquilla a parte