Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 07:10 (Di sabato 24 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi studio nuovo Picco di contagi in Italia a ieri e 19143 positivi con oltre 182 mila tamponi il numero più alto dall’inizio dell’emergenza in calo invece l’incremento delle vittime 91 in un giorno sale la pressione sul Governo per un altro lockdown Nazionale siamo ad un passo dalla tragedia chiudiamo tutto per 30-40 giorni poi si dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend l’ordinanza con cui chiuderà la campagna si smarca al presidente Lombardo Fontana fare tutto per impedire un nuovo lockdown Nazionale L’Italia non può fermarsi ha detto governo al bivio dobbiamo scongiurare un look da un generale restiamo vigili e pronti a intervenire Dome necessario detto il premier Conte la situazione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 ottobre 2020)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi studio nuovo Picco di contagi in Italia a ieri e 19143 positivi con oltre 182 mila tamponi il numero più alto dall’inizio dell’emergenza in calo invece l’incremento delle vittime 91 in un giorno sale la pressione sul Governo per un altro lockdown Nazionale siamo ad un passo dalla tragedia chiudiamo tutto per 30-40 giorni poi si dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend l’ordinanza con cui chiuderà la campagna si smarca al presidente Lombardo Fontana fare tutto per impedire un nuovo lockdown Nazionale L’Italia non può fermarsi ha detto governo al bivio dobbiamo scongiurare un look da un generale restiamo vigili e pronti a intervenire Dome necessario detto il premier Conte la situazione ...

SkyTG24 : ?? #Covid19, l'appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' ?? Tutti gli aggiornamenti in tempo reale… - fanpage : ?? Ultim'ora Positivo al Covid lo chef di Sergio Mattarella. - SkyTG24 : ?? #Covid19, il bollettino del #23ottobre: 19.143 nuovi casi su 182.032 tamponi ?? Tutti gli aggiornamenti in tempo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (L'impegno della Caronte: 'Più lavoro femminile, bonus e permessi per le mamme') è stato pubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, l’ombra del lockdown per la scuola: le ultime notizie [VIDEO] Orizzonte Scuola Il dipendente rubava parti di poltrone per il mercato nero

PESARO - Da giorni notava qualche ammanco in negozio, così ha riferito tutto ai carabinieri per cercare il responsabile. Ma anche il caso di una cassaforte trovata aperta abbandonata ...

Ma la multisala dovrà attendere Rinviata ancora la riapertura

Slitta ancora la riapertura della multisala cinematografica alla Baraccola. Gli schermi per ora restano neri. Dovrebbero accendersi la prima o la seconda settimana di novembre, Covid permettendo. Non ...

PESARO - Da giorni notava qualche ammanco in negozio, così ha riferito tutto ai carabinieri per cercare il responsabile. Ma anche il caso di una cassaforte trovata aperta abbandonata ...Slitta ancora la riapertura della multisala cinematografica alla Baraccola. Gli schermi per ora restano neri. Dovrebbero accendersi la prima o la seconda settimana di novembre, Covid permettendo. Non ...