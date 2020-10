Sindrome influenzale per Gattuso ma il tampone è negativo (Di sabato 24 ottobre 2020) Come riporta Tuttosport, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, avrebbe accusato un forte stato influenzale, con mal di gola e febbre, tanto da fargli temere di aver contratto il virus, dopo la gara con l’AZ Alkmaar. Il tecnico partenopeo ha preferito non andare a Castel Volturno, per non entrare in contatto con la squadra e col gruppo ha lavorato il suo vice Riccio Il tampone, per fortuna, è risultato negativo. Ne verrà fatto un altro in queste ore, e se si sentirà meglio si recherà al centro d’allenamento per preparare il derby con il Benevento. Qualora dovesse ancora accusare sintomi influenzali, la gara con i sanniti la vedrà dalla tv. Foto: Twitter Napoli L'articolo Sindrome influenzale per Gattuso ma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Come riporta Tuttosport, l’allenatore del Napoli, Gennaro, avrebbe accusato un forte stato, con mal di gola e febbre, tanto da fargli temere di aver contratto il virus, dopo la gara con l’AZ Alkmaar. Il tecnico partenopeo ha preferito non andare a Castel Volturno, per non entrare in contatto con la squadra e col gruppo ha lavorato il suo vice Riccio Il, per fortuna, è risultato. Ne verrà fatto un altro in queste ore, e se si sentirà meglio si recherà al centro d’allenamento per preparare il derby con il Benevento. Qualora dovesse ancora accusare sintomi influenzali, la gara con i sanniti la vedrà dalla tv. Foto: Twitter Napoli L'articoloperma ...

Ultime Notizie dalla rete : Sindrome influenzale Napoli, sindrome influenzale per Gattuso. Ieri assente, ma il tampone è negativo TUTTO mercato WEB I pronto soccorso intasati per sintomi lievi: l'appello dei medici a evitare la corsa in ospedale

Soprattutto perché in questo periodo non è escluso di essere in presenza di una sindrome influenzale, che dal punto di vista dei sintomi poco si differenzia dal coronavirus (parlando ovviamente di ...

Vaccinazione antinfluenzale: da ATS Bergamo per chi è gratis, quando e dove effettuarla

Si tratta di delucidazioni emerse dalle riunioni di ATS Bergamo con i responsabili dei presidi socio sanitari territoriali (Presst) e dai contenuti dell’accordo firmato con i sindacati che identifican ...

