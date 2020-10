Serie C 2020/2021 trasmessa in chiaro. Ghirelli: “Decisione per i tifosi” (Di sabato 24 ottobre 2020) “La situazione è molto complessa ed Eleven Sports sta lavorando intensamente a una soluzione. Nel frattempo, è fondamentale garantire che le partite siano regolarmente trasmesse, per questo, fino a quando la questione non sarà risolta, renderemo possibile la visione delle partite in chiaro. Questa decisione è per i tifosi che amano il calcio della Serie C e per gli sponsor ai quali dobbiamo assicurare adeguata visibilità“. Queste sono le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in merito alla possibilità di seguire i match di Serie C in chiaro, dopo il recente attacco informatico che ha creato problemi al servizio offerto da Eleven Sports. Gli incontri della terza Serie italiana saranno disponibili sul canale ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “La situazione è molto complessa ed Eleven Sports sta lavorando intensamente a una soluzione. Nel frattempo, è fondamentale garantire che le partite siano regolarmente trasmesse, per questo, fino a quando la questione non sarà risolta, renderemo possibile la visione delle partite in. Questa decisione è per i tifosi che amano il calcio dellaC e per gli sponsor ai quali dobbiamo assicurare adeguata visibilità“. Queste sono le dichiarazioni di Francesco, presidente della Lega Pro, in merito alla possibilità di seguire i match diC in, dopo il recente attacco informatico che ha creato problemi al servizio offerto da Eleven Sports. Gli incontri della terzaitaliana saranno disponibili sul canale ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Serie A, le partite della quinta giornata e dove vederle Il Post Furti di biciclette in centro, la Polizia identifica una banda

A conclusione di una serie di accertamenti e di attività di riscontro, comprese alcune perquisizioni domiciliari e gli interrogatori, la Polizia di Stato ha identificato una banda di ladre di ...

The Falcon and The Wionter Soldier, terminate le riprese in Repubblica Ceca

terminano le riprese in Repubblica Ceca per la serie Marvel di Disney+. con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 24/10/2020 Se nel mondo non accenna a ...

