Rivolta a Napoli contro il lockdown, condannate due persone. Per il Viminale erano «azioni preordinate». L'ombra di clan, ultras e neofasciti – I video (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono stati processati per direttissima e condannati i due 32enni arrestati dalla Digos con l'accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza dopo la notte di fuoco a Napoli. Entrambi sono già noti alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Vasto della città. Per un la condanna è stata a un anno e 8 mesi mentre il secondo dovrà scontare un anno e due mesi con pena sospesa. Stando alle prime ricostruzioni, i comportamenti violenti – che hanno cavalcato il malcontento di esercenti e commercianti in difficoltà economica a causa della Covid-19 – sarebbero da riferirsi anche a gruppi di estrema destra e ultrà. Secondo Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia, sarebbe stata accertata anche la presenza reale di uomini dei clan ...

