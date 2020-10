Ramirez non pensa all’addio: «Resto alla Sampdoria» (Di sabato 24 ottobre 2020) Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha fatto il punto nel pre partita contro l’Atalanta: le parole del blucerchiato Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha commentato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l’Atalanta. «Senza dubbio le prime partite sono sempre un po’ sottotono, non è successo solo alla Sampdoria. Pian piano cresciamo insieme come squadra e individualmente. Futuro? La mia posizione è di tranquillità, serenità. Ranieri mi ha dato quella serenità di cui un calciatore ha bisogno in questi momenti. Non è la situazione che la società vorrebbe avere, ma restare qui con la fiducia nel mister è tanto per me». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020), trequartista della, ha fatto il punto nel pre partita contro l’Atalanta: le parole del blucerchiato Gaston, trequartista della, ha commentato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l’Atalanta. «Senza dubbio le prime partite sono sempre un po’ sottotono, non è successo solo. Pian piano cresciamo insieme come squadra e individualmente. Futuro? La mia posizione è di tranquillità, serenità. Ranieri mi ha dato quella serenità di cui un calciatore ha bisogno in questi momenti. Non è la situazione che la società vorrebbe avere, ma restare qui con la fiducia nel mister è tanto per me». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Samp, Ramirez: 'Scadenza? Situazione non semplice, ma Ranieri...': Gaston Ramirez, trequartista della Samp,...… - gponedotcom : Teruel, FP3: Lowes non fa prigionieri, Marini solo 17° va in Q1: Dietro a Sam ci sono Pons e Ramirez. Bezzecchi (9°… - defrogging : @pellegrhipster @_lisachan_ (anche se la prova recitativa peggiore di tutta la serie l'ha data JASSSSINDA della sta… - WINDSONKLAUS : @SimoneMaloni @kravotz @jo19N26 minchia se volate raga ?????? cmq appena ho acceso kominski ha propiziato 2-2 chiudend… - crocconiglio : mi fa, dal nulla, non stavo parlando… “tu sei come quel ramirez o era rodriguez?” mi sono strozzata e mi giro e le… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramirez non Ramirez non pensa all’addio: «Resto alla Sampdoria» Calcio News 24 Ramirez non pensa all’addio: «Resto alla Sampdoria»

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha commentato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l’Atalanta. «Senza dubbio le prime partite sono sempre un po’ sottotono, non ...

Ramirez scaccia l’addio: «Resto alla Sampdoria»

Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha fatto il punto nel pre partita contro l'Atalanta: le parole del blucerchiato ...

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha commentato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro l’Atalanta. «Senza dubbio le prime partite sono sempre un po’ sottotono, non ...Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha fatto il punto nel pre partita contro l'Atalanta: le parole del blucerchiato ...