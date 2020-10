Quando le opere durano nel tempo | Giuseppe Terragni e la Casa del Fascio di Como

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott –ascoltiamo qualche notizia di cronaca nera riguardo l’edilizia – un ponte crollato, una strada collassata, un palazzo che rischia di implodere sui materiali di scarto coi quali è costruito – viene talvolta automatico ripensare a tutte le antiche bellezze che la nostra nazione conserva nel suo paesaggio fin dai tempi più ancestrali. Tuttavia non è necessario tornare troppo indietro nella storia per riscoprire un modello di architettura che ben poco ha a che fare con quella consumistica odierna. Un’architettura fatta per durare in eterno, sia materialmente che nei suoi contenuti più astratti e concettuali, è presente in Italia fino a meno di un secolo fa. Non sono pochi gli architetti che durante gli anni venti e trenta del ‘900 hanno contribuito ad arricchire le nostre ...