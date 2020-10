Natalia Paragoni interviene tra Andrea e Alice dopo GF Vip: “Mi fido ciecamente” (Di sabato 24 ottobre 2020) Natalia Paragoni dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip che ha visto protagonista il confronto tra Alice Fabbrica e Andrea Zelletta, ha deciso di dire la sua in merito. La fidanzata del gieffino ha infatti voluto dire la sua in merito a tutto quello che in questi ultimi giorni è stato affermato da parte di Alice nei confronti del suo fidanzato. Secondo Alice Fabbrica infatti, Andrea avrebbe continuato a mandarle messaggi e richieste di vederla nonostante la sua attuale relazione con Natalia. Le sue parole accuserebbero così l’ex tronista di aver tradito anche se non fisicamente la Paragoni che, ha deciso di dire la sua dopo la puntata del GF Vip. Quali sono state le sue ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020)la puntata di ieri del Grande Fratello Vip che ha visto protagonista il confronto traFabbrica eZelletta, ha deciso di dire la sua in merito. La fidanzata del gieffino ha infatti voluto dire la sua in merito a tutto quello che in questi ultimi giorni è stato affermato da parte dinei confronti del suo fidanzato. SecondoFabbrica infatti,avrebbe continuato a mandarle messaggi e richieste di vederla nonostante la sua attuale relazione con. Le sue parole accuserebbero così l’ex tronista di aver tradito anche se non fisicamente lache, ha deciso di dire la suala puntata del GF Vip. Quali sono state le sue ...

