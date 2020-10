Napoli, non si fermano all’alt: inseguimento e incidente durante il coprifuoco. Arrestati (Di sabato 24 ottobre 2020) Napoli. In manette due giovani di Melito sorpresi a violare l’ordinanza che impone il coprifuoco. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Guglielmo Sanfelice, vicino via Medina, a due persone a bordo di un’auto. Napoli, inseguimento durante il coprifuoco: due arresti Il conducente, alla … L'articolo Napoli, non si fermano all’alt: inseguimento e incidente durante il coprifuoco. Arrestati Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 ottobre 2020). In manette due giovani di Melito sorpresi a violare l’ordinanza che impone il. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generaleil servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Guglielmo Sanfelice, vicino via Medina, a due persone a bordo di un’auto.il: due arresti Il conducente, alla … L'articolo, non siall’alt:ilTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

