MOVIOLA – Atalanta-Sampdoria | rigore per fallo di Keita su Zapata che trasforma VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Episodio dain. Calvarese assegna un calcio diai padroni di casa per un presuntodiBalde su Duvan. Il Var però interviene e chiama l’arbitro a una on field review, ma il direttore di gara abruzzese non cambia idea. Il contatto, francamente, non sembra esserci, ma le immagini sono dubbie. Lo stesso attaccante colombiano si incarica della battuta e batte Audero per l’1-2, in alto il