MotoGP, ansia per Marquez: stagione finita e possibile terza operazione

Il calvario di Marc Marquez non sembra avere fine. Il pilota della Honda, otto volte campione del mondo, non si è ancora ripreso dalla tripla frattura dell'omero rimediata nel GP di Spagna il 19 luglio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il "Cabroncito" salterebbe direttamente questa stagione per lui maledetta e rientrerebbe direttamente nel 2021. Il grosso guaio sono i tempi di recupero: non è ancora chiaro se il recupero sia agli sgoccioli in inverno o se sarà necessario cambiare qualcosa.

Nei giorni scorsi, il Mundo Deportivo aveva sostenuto l'ipotesi di una terza operazione all'omero dopo quelle di luglio e agosto. Uno scenario smentito categoricamente dalla Honda e dallo stesso Marquez. Tuttavia Marc non sarebbe pienamente soddisfatto ...

Brivio (Suzuki): "Mir si è sbloccato, Rins senza infortunio poteva vincere la MotoGP"

Davide Brivio, team manager della Suzuki di MotoGP, ha parlato a Stadio Aperto ... "Mir sentiva la pressione a inizio stagione, era in ansia perché non riusciva a salire sul podio. Forse vedeva i ...

