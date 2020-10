Luca Toni rapinato nella sua villa: banditi armati e col volto coperto. Il calciatore era in casa con i bambini (Di sabato 24 ottobre 2020) in villa per il campione del mondo di calcio . Giovedì sera, quando il calciatore si trovava nella sua villa di Montale , nel Modense, tre banditi armati hanno fatto irruzione a volto coperto. La ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) inper il campione del mondo di calcio . Giovedì sera, quando ilsi trovavasuadi Montale , nel Modense, trehanno fatto irruzione a. La ...

mante : Temo che sia il contrario di quanto leggo in giro. Non è che ciò che accade in Campania sia la conseguenza dei toni… - NotiziarioC : Terrore in casa di Luca Toni: irrompono tre rapinatori armati - 24emilia : Rapinato nella sua villa a Montale davanti ai figli l’ex bomber Luca Toni | 24Emilia - LuciaLaVita1 : RT @repubblica: Luca Toni aggredito in casa da tre rapinatori armati - zazoomblog : Luca Toni rapinato nella sua villa di Montale: banditi armati e col volto coperto. Il calciatore era in casa con i… -