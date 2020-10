LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: sarà volata a tre per la vittoria! Gruppo tagliato fuori (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 17:16 Torna sotto Martin, sarà volata a tre! 17:15 ULTIMO CHILOMETRO! Anticipa la volata Arensman, lo segue Wellens mentre soffre Martin. 17:14 Ultimi due chilometri! I tre al comando iniziano a guardarsi. 17:12 Dietro anche il Gruppo si prepara alla volata finale per i piazzamenti dal quarto posto in poi. 17:10 Mancano solamente cinque chilometri, continuano ad andare di comune accordo i fuggitivi. 17:08 Ai meno sette, il Gruppo accusa ancora 2’50” di ritardo. 17:06 Ultimi dieci chilometri! I battistrada preparano la volata. 17:03 Il Gruppo scollina a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 17:16 Torna sotto Martin, saràa tre! 17:15 ULTIMO CHILOMETRO! Anticipa laArensman, lo segue Wellens mentre soffre Martin. 17:14 Ultimi due chilometri! I tre al comando iniziano a guardarsi. 17:12 Dietro anche ilsi prepara allafinale per i piazzamenti dal quarto posto in poi. 17:10 Mancano solamente cinque chilometri, continuano ad andare di comune accordo i fuggitivi. 17:08 Ai meno sette, ilaccusa ancora 2’50” di ritardo. 17:06 Ultimi dieci chilometri! I battistrada preparano la. 17:03 Ilscollina a ...

