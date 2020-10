Juve-Isco, si riapre tutto! (Di sabato 24 ottobre 2020) Commenta per primo Zinedine Zidane rischia il posto in casa Real Madrid. E questo fa sorridere la Juventus. Il motivo? Isco. Come scrive Don Balon , la cessione dello spagnolo è sempre stata bloccata ... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 ottobre 2020) Commenta per primo Zinedine Zidane rischia il posto in casa Real Madrid. E questo fa sorridere lantus. Il motivo?. Come scrive Don Balon , la cessione dello spagnolo è sempre stata bloccata ...

infoitsport : Juve-Isco, si riapre tutto! - sportli26181512 : Juve-Isco, si riapre tutto!: Zinedine Zidane rischia il posto in casa Real Madrid. E questo fa...… - murillomrtnss : Isco na juve? - StoriaAmore79 : Isco-Juve, è la volta buona! Paratici accontenta il Real Madrid, guardate cosa vuole dare in cambio! I DETTAGLI?… - _grazy87 : Ma uno come Isco alla Juve quanto può fare comodo, al posto di Ramsey è un upgrade oltre che aumenterebbe la qualità in campo. -