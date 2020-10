Inzaghi: “Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Vittoria importante, avevamo tante defezioni” (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il successo contro il Bologna, Simone Inzaghi ha analizzato la gara dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport: “Era difficile chiedere di più ai ragazzi, posso solo ringraziarli. Marusic e Leiva hanno stretto i denti, abbiamo tante defezioni. Inoltre, non è mai facile giocare dopo la Champions, abbiamo sprecato tante energie ed era difficile mantenere la lucidità per tutti e novanta i minuti. Il Bologna è una squadra ostica e ci ha mesos in difficoltà, proprio per questo è una Vittoria importante. I nuovi? Quello che si era inserito meglio è Escalanta, ma anche lui si è fermato, è un peccato. Poi certamente Akpa Akpro e Fares, che oggi è stato positivo. Ogni gara in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il successo contro il Bologna, Simoneha analizzato la gara dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport: “Era difficiledi più ai, posso solo ringraziarli. Marusic e Leiva hanno stretto i denti, abbiamodefezioni. Inoltre, non è mai facile giocare dopo la Champions, abbiamo sprecatoenergie ed era difficile mantenere la lucidità per tutti e novanta i minuti. Il Bologna è una squadra ostica e ci ha mesos in difficoltà, proprio per questo è una. I nuovi? Quello che si era inserito meglio è Escalanta, ma anche lui si è fermato, è un peccato. Poi certamente Akpa Akpro e Fares, che oggi è stato positivo. Ogni gara in ...

