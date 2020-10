Il Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. In arrivo misure più stringenti. Stop a palestre, piscine, cinema e teatri. Sconsigliati gli spostamenti fuori dai comuni (Di sabato 24 ottobre 2020) Stop a palestre, piscine e sale giochi e anticipo dell’orario di chiusura dei ristoranti. Lo Stop, secondo la bozza del nuovo Dpcm a cui sta lavorando il Governo, prevede la chiusura anche di sale bingo, sale giochi, casinò, cinema e teatri. Le misure contenuto nel nuovo decreto sono state discusse in mattinata nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. L’Esecutivo sta valutanto, inoltre, il divieto di spostamento tra le Regioni. “A decorrere dal 26 ottobre 2020 – si legge nella bozza anticipata dalle agenzie-, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020)e sale giochi e anticipo dell’orario di chiusura dei ristoranti. Lo, secondo la bozza dela cui sta lavorando il, prevede la chiusura anche di sale bingo, sale giochi, casinò,. Lecontenuto neldecreto sono state discusse in mattinata nella riunione tra il premier Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. L’Esecutivo sta valutanto, inoltre, il divieto di spostamento tra le Regioni. “A decorrere dal 26 ottobre 2020 – si legge nella bozza anticipata dalle agenzie-, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la ...

